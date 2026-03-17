【「ひまわりマリアージュ 未満なふたりのワイン日誌」第1巻】 3月17日 発売 価格：858円 【拡大画像へ】 竹書房は、真田一輝氏のマンガ「ひまわりマリアージュ 未満なふたりのワイン日誌」第1巻を3月17日に発売した。価格は858円。 本作は、呑気な女子大生夏野ひまわりが、秋山センパイにすすめられたワインから様々な風景を想起するワインストーリ