3月13日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、世界的イリュージョニスト・プリンセス天功が初登壇。命懸けのイリュージョンで世界を魅了し続ける“生きる伝説”が、規格外のしくじり体験から学んだ教訓を授業した。華やかなドレス姿で教壇に現れたプリンセス天功は、「大脱出イリュージョンで死にかけた回数100回以上」と発表。さらに「今までに骨折した回数100回以上」「全身の血液を交換した回数1回」「鼓膜を貼り