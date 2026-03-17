3月17日、B2東地区の横浜エクセレンスは、昨シーズンまで在籍し同3日に現役引退を発表した木村啓太郎の、引退セレモニーを開催することを発表した。 クラブ公式の発表によると、引退セレモニーは4月1日に横浜BUNTAIで行われる青森ワッツ戦の試合終了後に開催。木村本人からの挨拶も予定している。 青森県出身で現在32歳の木村は176センチ75キロのポイントガード。新潟医療福祉大学を経て、新