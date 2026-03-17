fav meの澪川舞香が3月15日、『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』へ出演。自身のInstagramを更新し、久しぶりにランウェイを歩いたことを報告した。 （関連：【画像】澪川舞香、お団子ヘアでクールにキメる「元が良すぎて」） 澪川は、Zipper STAGEのランウェイに出演。この日着用した衣装姿を披露しながら、「久しぶりにランウェイを歩くことができて、どきどきだったけどすごく楽し