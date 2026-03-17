Ｂｉｒｄｍａｎが後場急伸している。同社はきょう午後１時ごろ、ＫＩＲＩＮＺ（東京都目黒区）との業務提携、及び新たな事業（ＴｉｋＴｏｋＬＩＶＥ事業）を開始すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 業務提携の内容は、ＴｉｋＴｏｋＬＩＶＥにおける代理店契約、ライバーの獲得、育成、マネジメント、及び関連するイベント・メディア事業の共同展開。新事業としてオンラインプラットフォー