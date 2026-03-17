ＩＮＰＥＸは反発。株価は一時４５７５円まで上昇し１６日につけた最高値４４５０円を更新した。複数のタンカーがホルムズ海峡を通過しているとのメディア報道が伝わり、１６日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限が前週末比５．２１ドル安の１バレル＝９３．５０ドルと下落した。ただ、この日の時間外取引では値を戻し、日本時間午後１時時点では同９６ドル近辺で