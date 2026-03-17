午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２１７、値下がり銘柄数は３２６、変わらずは４３銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に海運、鉱業、卸売、医薬品、石油・石炭、証券・商品など。値下がりは非鉄金属、その他製品、ガラス・土石のみ。 出所：MINKABU PRESS