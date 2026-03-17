ねむが、自身4作目となるシングル「当たり前の終止符」を3月25日に配信リリースする。 （関連：back number、Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism……国内総再生数100億回突破、今聴かれるアーティストの偉業） 本楽曲は、別れに対する寂しさ、将来への少しの不安と、相反する未来への期待といった複雑な感情を、等身大の言葉で明るくも切ないメロディに乗せた卒業ソングとなっている。 アレンジは、2ndシン