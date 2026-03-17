ＫＳＫが後場上げ幅を拡大している。午後１時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２５４億円から２５７億５０００万円（前期比９．１％増）へ、営業利益を２６億２０００万円から２７億１７００万円（同１２．３％増）へ、純利益を１９億７０００万円から２０億３１００万円（同９．２％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１６３円から１６８円（前期１２４円）へ引き上げたことが好感されてい