LUMIX S PRO 16-35mm F4 パナソニックは、LUMIX Sシリーズの交換レンズ4モデルについて、最新ファームウェアを3月10日（火）に公開した。フォーカスリングの機能追加に関する内容。 対象は「LUMIX S PRO 16-35mm F4」「LUMIX S PRO 24-70mm F2.8」「LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.」「LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.」の4モデルで、更新内容は共通。2月25日（水）にアップデートを告知していた