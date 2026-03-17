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ロサンゼルス・クリッパーズ vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年3月17日（火）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 115 - 119 サンアントニオ・スパーズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対サンアントニオ・スパーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・ク