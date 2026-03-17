育児は忍耐力の勝負？ スーパーで幼い娘から「質問」が止まらない▶▶この作品を最初から読む「人生のターニングポイントは育児」そう話すのは、3児のパパとして日々がんばる月光もりあさん。子どもが産まれたことをきっかけにアルバム感覚でSNSを始め、日常漫画を投稿しはじめると、たちまち大人気に！ 理想通りにはいかないドタバタな毎日や、パパだからこそ感じる戸惑い、そして子どもへの溢れる愛情に、「声出して笑