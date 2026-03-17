武田真治が自身のInstagramで、中山優馬とのツーショット写真を公開した。ふたりは現在、韓国発日本初上演アクションミュージカル『破果（パグァ）』で共演している。 【写真】武田真治の傍らで中山優馬が無邪気にダブルピースする『破果（パグァ）』オフショット／舞台ショット ■武田の“筋トレタイム”に中山が最後まで付き合ってくれた秘話も 公開されたオフショットでは、武田はメガネ姿で中山のほうに