King ＆ Princeの永瀬廉が、3月14日に放送された日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』に出演。番組公式SNSでオフショットが公開された。 【写真】永瀬廉がもっふもふの猫を抱えた『嗚呼‼みんなの動物園』オフショット①② ■前髪を分けたニット＆デニムのカジュアルスタイルでニッコリ 番組公式Instagramで公開されたオフショットで永瀬は、振り子時計や昭和感あふれるポスターが見える背景の前に、ベ&#