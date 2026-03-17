鉄建建設 [東証Ｐ] が3月17日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の43億円→55億円(前期は30.2億円)に27.9％上方修正し、増益率が42.1％増→81.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.6億円→24.6億円(前年同期は24.3億円)に94.7％増額し、一転して1.2％増益計算になる。