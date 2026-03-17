17日14時現在の日経平均株価は前日比227.76円（0.42％）高の5万3978.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1217、値下がりは326、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ で、日経平均を28.83円押し上げている。次いでイビデン が24.20円、中外薬 が23.06円、第一三共 が19.60円、ファストリ が18.45円と続く。 マイナス寄与度は85.57円の押