17日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝159円23銭前後と、前日午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円07銭前後と1円07銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース