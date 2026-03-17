卓球の女子シングルス世界ランキングで、日本の張本美和が5位に浮上した。国際卓球連盟（ITTF）は16日、最新の世界ランキングを発表。女子シングルスでは、先日のWTTチャンピオンズ重慶で優勝した張本美和が8位から3ランク上げ、自己最高タイの5位に浮上した。また、同大会初戦で世界ランク2位の王曼碰（ワン・マンユー）をストレートで破った大藤沙月は13位から11位にランクを上げた。日本勢では早田ひなが9位、伊藤美誠が1