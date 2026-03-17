中国商務部の李成鋼国際貿易交渉代表兼副部長は3月16日、「中国は、米国による一方的な通商法301条調査に一貫して反対する。我々はこの種の一方的な調査に反対する。この調査がもたらしうる結果は、中米の得難い経済貿易関係を妨げ、さらには破壊する可能性がある」と、懸念を示しました。李代表はまた、双方の交渉について、「中米双方の代表は過去1日半にわたり、深く率直で、かつ建設的な協議を行った。双方はこの協議を通じて