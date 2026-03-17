俳優の本田響矢（26）が、フジテレビが運営する動画配信サービスFODと、所属するA-PLUSが運営する縦型ドラマレーベル「FANFARE（ファンファーレ）」の共同プロジェクトとして制作予定のFODオリジナルドラマに主演することが発表された。【動画】瀧昌様が公式に降臨⋯「夢中ダンス」を披露した本田響矢＆BE：FIRST・LEO本作は、本田の出身地である福井県を舞台にした完全オリジナルストーリーで、同県の美しい景勝地や伝統