京都対Ｃ大阪の関西対決で勝負を決めたのは２１歳だった。途中出場したＣ大阪のＭＦ阪田澪哉選手が同点ゴール。試合終了間際まで圧倒的なパフォーマンスを見せた。加地さんは成長著しい阪田選手に注目して「さらに良くなる」と見据えた。 ▼Ｃ大阪が激闘を制して逆転勝ちに成功 関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表