文化放送は、30日から、「世界を愛おしいって言ってみたい。」を新キャッチコピーに春の番組改編をスタート。コンプライアンス違反により、TBSラジオの冠番組を昨年1月に電撃降板、以降は活動を自粛していたフリーアナウンサー生島ヒロシ（75）による新番組生島ヒロシの日曜9時ですよ〜』（前9：00）が、4月5日からスタートする。【写真】3.11に故郷・気仙沼で手を合わせる生島ヒロシ生島にとって、文化放送では初のレギュラー