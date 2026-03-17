今年の春に卒業する予定の大学生の就職内定率が、今年2月の時点で92%に上り、過去3番目に高い水準となりました。厚生労働省などの調査によりますと、今年の春に卒業する予定の大学生の就職内定率は、先月1日の時点で92.0%でした。過去最高だった前の年の同じ時期と比べて0.6ポイント減っていますが、調査を始めた1999年度以降、3番目に高くなりました。性別ごとの就職内定率は、女子大学生が93.4%、男子大学生が90.9%でした。厚労