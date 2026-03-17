◇世界カーリング選手権2026（現地14日〜22日、カナダ・カルガリー）カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が16日、ともに3連勝だったトルコとの一戦を落とし、今大会初黒星。通算3勝1敗となりました。日本は第3、5エンドにトルコに3点のビッグエンドを作られ主導権を握られる展開。第8エンド終了で4−9となり、相手の勝利を認めるコンシードを宣言しました。日本はこの日1試合のみ。3勝1敗で4位につけます。17日はオーストラリ