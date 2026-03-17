本の街「神保町」を象徴する存在として親しまれてきた三省堂書店神田神保町本店（東京都千代田区）が１９日、４年ぶりに新装開店する。そのプレス内覧会が１７日に行われ、店内が報道陣に公開された。新店舗のビルは「歩けば、世界がひろがる書店。」を基本理念に、６００坪の売り場で約５０万冊の書籍や雑誌を取り扱う。地上１３階建てで、１〜３階が売り場、４階には集英社のキャラクターグッズが並ぶ「ＴＨＥジャンプショ