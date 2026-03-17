ロケッツ戦でドリブルするレーカーズの八村＝ヒューストン（ゲッティ＝共同）【ヒューストン共同】米プロバスケットボールNBAは16日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地ヒューストンでのロケッツ戦に途中出場し、23分0秒プレーして6得点、3リバウンドだった。チームは100―92で勝って6連勝とし、43勝25敗となった。ブルズの河村勇輝はグリズリーズ戦に途中出場し、11分49秒プレーして5得点、2アシストだった。チームは13