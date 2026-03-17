FRUITSZIPPERの櫻井優衣（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。イタリアの街並みをバックに撮影した写真を披露した。櫻井はイタリアの国旗の絵文字の後に「ゲットしたお洋服達シルエットがどれも綺麗でお気に入り！」とつづり、イタリアの街並みをバックに撮影したショットを公開した。ブラウンのジャケットとパンツに黒いハイヒールを合わせた大人っぽいコーディネート。スタイルの良さが際立っている。この投稿