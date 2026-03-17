第１子を妊娠中の女優・筧美和子がマタニティコーデを披露した。１６日にインスタグラムを新規投稿し、「ぽんぽこりんｓｔｙｌｅ」としてファッション紹介。お腹を隠すようなゆったりとした服装ではなく、ショート丈のカーディガンなど、お腹のふくらみがはっきりと分かる着こなし。充実の妊婦生活をかいま見せた。妊娠中ならではのコーディネートに、ＳＮＳには「かわいい♥素敵な妊婦さん」「妊婦さんは女性の神秘」