WBC準決勝・イタリア―ベネズエラワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク5位のベネズエラが14位のイタリアに4-2で逆転勝ち。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪が史上初の決勝進出を果たした。試合終盤、客席で何度も中継に映された超大物に日本人も驚いた。1点を追う7回、あっという間の4連打でイタリアを飲み込み、ベネズエ