Image: Pixelpaw Labse これも一応ゲーミングマウス。PCゲームであると便利なのがゲーミングマウス。高性能センサーが素早い動きに追随できたり、入力したデータをPCに送る反応が高速だったり、いくつものショートカットが設定できる多ボタンなど、一般的なものよりゲームに特化しています。まさかの合体分離Pixelpaw Labsの「Phase」は、一見するとフツーのマウスですが？ 真ん中をパカっ