【多事蹴論１０５】現役引退した“孤高のドリブラー”はなぜビーチサッカー（ＢＳ）Ｗ杯に出場することになったのか――。日本を１９９６年アトランタ五輪出場に導いた天才ドリブラーの前園真聖は横浜ＦやＶ川崎（東京Ｖ）で活躍し、ブラジル１部サントスなど海外クラブでもプレー。「逸材」と言われながらも日本代表に長く定着することはできなかったが、多くのファンの記憶に残る名選手だった。そんな前園は２００５年５月、ま