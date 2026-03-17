新型ノートPC「MacBook Neo」は、過去14年間のMacBookシリーズの中で最も修理しやすいようです。 ↑修理しやすいMacBook Neo（画像提供／アップル）。 修理情報などを提供するiFixitは、MacBook Neoの詳細な分解レポートを公開しました。それによると、MacBook NeoのバッテリーはこれまでのMacBookとは異なり、接着剤ではなく18本のネジでトレイに固定されているそうです。これにより、バッテリー交換がはるかに容易になりま