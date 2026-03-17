【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。野球のＷＢＣが大きな盛り上がりを見せましたね。日本は準々決勝で強豪ベネズエラと対戦。スター選手のロナルド・アクーニャ（ブレーブス）、大谷翔平選手（ドジャース）の先頭打者ホームランの競演はなんともドラマチックでした。惜しくも敗れてしまいましたが、日本を元気付けてくれた侍ジャパンに感謝を伝えたいですね。たびたびその超人的な活躍が「漫画のようだ」とた