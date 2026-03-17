「時代劇専門チャンネル」などを運営する日本映画放送は17日、山本千尋が主演するアクション時代劇『NINJA WARS 〜BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA〜』を、2026年に配信を中心として国内外で展開することを発表した。また、メインビジュアルと特報映像が公開された。『NINJA WARS 〜BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA〜』メインビジュアル(C)日本映画放送本作は、海外向けYouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI - SHINOBI」で人気を集める2作品