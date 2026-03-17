玉藻公園管理事務所 提供 ぼんぼりに照らされた夜桜を楽しんでもらおうと、高松市の玉藻公園「桜の馬場」が2026年3月27日～4月5日（10日間）、夜間を無料開放します。 開放時間は午後5時30分～午後8時まで（2時間30分）、午後5時30分から場所取りが行えます。入園料は無料ですが、ペットや火気類の持ち込みは禁止です。 玉藻公園「桜の馬場」の夜間無料開放は毎年行われていて、2025年は10日間（3月28日A