Jリーグが公式発表Jリーグは3月17日、オフィシャルブロードキャスティングパートナーであるDAZN Japan Investment合同会社と、2026-27から2032-33シーズンまでの明治安田J3リーグに関する放映権契約の締結に合意したと発表した。今回の合意により、すでに契約を締結しているJ1リーグおよびJ2リーグに加え、J3リーグについても2032-33シーズンまでの全試合がDAZNで放映されることが決定した。対象となるのは、2026-27から2032-3