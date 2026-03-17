アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』が2026年に劇場版アニメとして全国公開。原作からの続投キャスト、主題曲が発表され、PVが公開された。【写真】アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』戦国の世と日本古来の美しさが混在するPV公開本作は、戦国末期の忍びの 戦いを描いたアクション・アドベンチャーゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』の初の映像化作品。全編手描きによる2Dアニメーションで、制作スタジオはQzil.la株式会社、製作とプロデ