サンリオが、音楽事務所「メロディフェア」と共に、ライブイベント「Hello Journey 2026」を東京・大阪・大分にて順次開催！サンリオピューロランド、サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドを含む3会場を巡回して開催するライブイベントは、サンリオエンターテイメント初です。 サンリオ「Hello Journey 2026」 スケジュール：Hello Journey 2026 atGORILLA HALL OSAKA開催日：2026年4月26日（日）開催場