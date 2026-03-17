◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファーストステージ◇Ｃエリア第１節▽ブロック１５江戸川南ボーイズ１１−１ 浦安ボーイズ＝５回コールド＝、◇同江戸川南ボーイズ８−５松戸中央ボーイズ＝６回時間切れ＝（３月８日、江戸川南ボーイズグラウンド）Ｃエリアが各地で開幕、第１節を行った。大田区長杯で優勝し、春季全国大会（３月２６日開幕、大田スタジアムほか）に出場する江戸川南ボーイズは２連勝と