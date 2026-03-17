◇オープン戦阪神―ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリンスタジアム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンのメンバーとして参戦していた阪神の坂本誠志郎捕手（32）、佐藤輝明内野手（27）、森下翔太外野手（25）が、ロッテとのオープン戦で先発出場。森下が「3番・指名打者」、佐藤輝が「4番・三塁」、坂本が「8番・捕手」に名を連ねた。森下は初回1死二塁で空振り三振。3回2死で迎えた第2打席は四