イラン情勢の悪化の影響で急激に高騰しているガソリン価格。日本政府は、備蓄している石油の放出を開始しました。19日には新たな補助金も導入されますが、値下がりの時期はいつになるのでしょうか？野村総合研究所のエグゼクティブ・エコノミスト 木内登英氏に聞きます。【写真を見る】ガソリン高騰石油備蓄放出＆補助金で価格はいつ下がる？お得に入れる方法は【ひるおび】ガソリン価格高騰お得に入れる方法は？ガソリンの平