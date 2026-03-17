お笑いコンビ「ココリコ」の田中直樹（54）が17日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。魚類学者でタレントのさかなクン（50）について話した。番組ではこの日「圧倒された喋りの達人」というテーマに沿ったメッセージを募集。リスナーからの「僕が初めて行ったトークショーはさかなクンでした。彼のトークショーの魅力は魚への深い愛情と知識を分かりやすい解説とイラストで伝えてくれ子