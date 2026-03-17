アニメ制作会社の亜細亜堂は17日、公式サイトを更新し、映画『ドラえもん』シリーズを20年以上務めたアニメ監督・芝山努さんが6日、肺がんで死去したことを報告しました。84歳でした。【写真を見る】【 訃報 】アニメ監督・芝山努さん（８４）肺がんのため死去『ど根性ガエル』『元祖天才バカボン』『ドラえもん』『忍たま乱太郎』など手掛ける公式サイトでは「弊社元代表取締役社長 芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠い