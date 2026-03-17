17日の参議院予算委員会で、国民民主党の舟山康江議員と鈴木憲和議員が論戦を交わした。2人とも農水官僚出身で、ともに山形県が地盤という因縁の対決となった。【映像】論戦を交わす舟山議員と鈴木農水大臣舟山氏は、農業従事者や農地面積が減少している実態を指摘したうえで、「一番の原因は、総理は”稼げる”ということをよくおっしゃいますけれども、所得だと思いますけどもいかがですか」と質すと、高市総理は「おっしゃ