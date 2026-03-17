◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ベネズエラ4―2イタリア（2026年3月16日フロリダ州マイアミ）ベネズエラが逆転勝利でイタリアを下し、初の決勝進出を果たした。試合後、オリックスに所属するアンドレス・マチャド投手（32）は17日（日本時間18日）の決勝戦・アメリカ戦に向けての、意気込みと日本への思いを話した。完璧な投球でチームに勝利を導いた。4―2の8回から6番手として登板。先頭のデゼンゾを1球で三ゴロに打ち