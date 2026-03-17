WBC準々決勝から2日後の17日、阪神の佐藤輝明選手が侍ジャパンの活動を振り返りました。大会期間を振り返り、「すごい熱量もあったし、声の出し方とか相手チームの勢もあったのですごい新鮮でしたね」とコメント。準々決勝・ベネズエラ戦では3回に同点タイムリーを記録。「良かったと思います。高ぶるものはありましたけれど、変な緊張感はなかった」といいます。またチームメイトとして戦ったドジャースの大谷翔平選手については