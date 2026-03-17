11歳でグラビアアイドルデビューし、現在はタレントの紗綾（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を発表した。紗綾は22年5月に結婚と妊娠を発表し、同年9月に第1子女児の出産を発表。昨年11月15日、32歳の誕生日に第2子妊娠を発表していた。「第二子が誕生しました今回も“怖くない！痛くない！幸せな”ソフロロジーを基本とした『つぐお式』でのお産でした」と報告。「夫・娘、両家母、友人も夜中にも関わらず駆