イタリア代表にとって運命の2026W杯欧州予選プレイオフが近づいている。プレイする選手はもちろんだが、チームを指揮するジェンナーロ・ガットゥーゾの采配も失敗は許されない。ガットゥーゾは昨年6月よりルチアーノ・スパレッティに代わってチームを指揮してきたが、代表の中心メンバーの1人でもあるニューカッスルMFサンドロ・トナーリはガットゥーゾが最適な指揮官だと主張する。「常に（プレイオフのことを）考えている。その