BABYMETALが、アメリカ ロサンゼルス Intuit Dome公演のライブ映像作品を6月17日にリリースする。 （関連：連載「lit!」第145回：BABYMETAL、乃木坂46、超ときめき♡宣伝部……アイドルの“今”を映し出す最新曲5選） 本公演は、2025年から2026年にかけて開催中のワールドツアーの中で“SPECIAL ARENA SHOW”と題して開催されたもの。BABYMETALとしては日本以外では初となるアリーナセンタ