1月よりマイケル・キャリックを暫定監督に迎えたマンチェスター・ユナイテッドが調子を上げるたび、前監督ルベン・アモリムへの視線は厳しくなっているか。アモリムもスポルティングCPで結果を出してきた青年監督として期待は大きかったが、マンUでは大失敗。英『Manchester Evening News』は、週を重ねるたびにアモリムの評価が悪くなっていくと厳しい主張を展開している。「アモリムが指揮した14カ月、63試合は週を追うごとに無